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Spor

Ahmet Nur Çebi'den zor karar! Tamam mı devam mı

Bodrum'daki yazlığına çekilen Ahmet Nur Çebi yaşanılan sancılı süreç ve taraftarların gösterdiği tepkiler sonrası tekrardan başkan olma konusunda tereddüt yaşıyor. Ayrıca yakınlarının, Çebi'ye hak etmediği tepkiler aldığını belirterek görevi bırakmasını telkin ettiği de öğrenildi.

Sabah8 Ekim 2023 Pazar 13:22 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi'den zor karar! Tamam mı devam mı
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Beşiktaş'ta son oynanan Lugano mağlubiyetin ardından taraftarların protestoları sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etmiş, yönetim kurulu da olağünüstü seçim kararı almıştı. Seçimin kasım sonu ya da aralık ayı başında yapılması planlanırken gözler, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin yönetim kurulunda ciddi bir değişime giderek adaylığını koyma ihtimali bulunuyor.

AİLESİ BIRAKMASINI İSTEDİ

Bodrum'daki yazlığına giden Çebi'nin kararını hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Ancak yaşanılan süreç, taraftarların gösterdiği ağır tepkiler, ailesini ve yakınlarını farklı düşünceye sevk etmiş noktada. Ailesinin, başkan Çebi'ye, "Çok yıprandın, sağlığına da zararı oldu. Emek verdin, zaman ve para harcadın ama hak etmediğin şeyler yapılıyor" diyerek seçimde adaylığını koymasının doğru olmayacağını söyledikleri kaydedildi.

HASAN ARAT ÇALIŞIYOR

Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleştireceği seçim için ilk aday olan Hasan Arat, çalışmalarına hız kazandırdı. Arat'ın yönetim kurulu listesi için siyah beyazlı camianın birçok önde gelen isimlerle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

KOCADAĞ BEKLEMEDE

Siyah beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da olağanüstü genel kurulda aday olacağı konuşuluyor. Ancak Kocadağ'ın, Ahmet Nur Çebi'nin kararını beklediği ve başkanın seçime girip girmemesine bağlı olarak hareket edeceği belirtildi.

YAMANTÜRK PAZARTESİ DÖNÜYOR

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün işlerinden dolayı yurt dışında olduğu ve pazartesi İstanbul'a döneceği kaydedildi. Kurmaylarıyla toplanacak olan Tevfik Yamantürk'ün hafta içinde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklayacağı belirtildi.

ADALI'YA BASKI VAR

Başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Serdal Adalı ise henüz kararını vermedi. Ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapan Adalı'ya çevresinden adaylık baskısı olduğu kaydedildi. Serdal Adalı'nın durumu da hafta içinde netlik kazanacak.

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