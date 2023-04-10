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Spor

Ahmet Nur Çebi: Ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili verilen karar hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi: Ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen takımlarla ilgili kararı hakkında konuştu.

Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme kararı sonrası, TFF'nin iki ekiple oynayacak takımlara 3 puan ve 3 gol averajı verilmesi yönünde karar aldı. Beşiktaş ve bazı kulüpler karara itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin oylamasını değiştirdiğini iddia eden Ahmet Nur Çebi, ligin bu şekilde tescil edilemeyeceğini söyledi.

LİG BÖYLE TESCİL EDİLEMEZ!

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA'YA GİDECEĞİM!

Konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na değil, UEFA'ya başvuracaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi "TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım." açıklamasını yaptı.

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