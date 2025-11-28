İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Ahmet Oğuz: Kornerde şut denedim ama asist oldu

Kocaelisporlu oyuncu Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum' dedi.

IHA28 Kasım 2025 Cuma 23:20
Ahmet Oğuz: Kornerde şut denedim ama asist oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takım kaptanı Ahmet Oğuz, "6 hafta önce bunu hocamız 'Siz bir daha yenilmeyeceksiniz' demişti. Biz de dinledik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ne kadar takımımıza sahip çıkabiliyorsak, ortaya efor, güç koyabilirsek koymaya çalışıyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Bugünkü performansı hakkında ise Oğuz, "Savaştım yine. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" ifadelerini kullandı.

