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  • Ahmet Sağat, 1. Lig'de 7 yıl sonra bir ilki başardı
Spor

Ahmet Sağat, 1. Lig'de 7 yıl sonra bir ilki başardı

Spor Toto 1. Lig 2021-2022 sezonunu 17 golle bitiren Ahmet Sağat, takımı NasaDoge Menemenspor küme düşmesine rağmen gol kralı olmayı başardı. Ligde 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez bir yerli oyuncu, en fazla gol atan isim oldu.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 11:30 - Güncelleme:
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Toplam 901 golün atıldığı ligde maç başına gol ortalaması 2,63 olarak gerçekleşti. Ligde 67 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 18 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 649'u ayakla, 167'si kafayla atıldı.

Gollerin 497'sini ev sahipleri, 404'ünü deplasman takımları atarken karşılaşmaların ilk yarılarında 395, ikinci devrelerinde 506 gole ulaşıldı.

Sezonu 64 golle tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un en golcü takım unvanına ulaştığı ligde bu ekibi 57 golle İstanbulspor, 56'şar golle MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eyüpspor takip etti.

Lige veda eden Balıkesirspor'un 26 golde kaldığı ligde Adanaspor ve Kocaelispor, fileleri 40 kez havalandırabildi.

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ, KENDİSİ GOL KRALI OLDU

NasaDoge Menemenspor formasıyla 17 gole ulaşan Ahmet Sağat, takımı lige veda etmesine rağmen ligin en golcü ismi oldu. Golcü futbolcu, 2013-2014'te 19 golle Manisasporlu Slavko Peric'le gol krallığını paylaşan Balıkesirsporlu Muhammet Reis'ten 7 sezon sonra bu unvanı kazanan yerli oyuncu oldu.

Ahmet Sağat'ı 16'şar golle Ankara Keçiörengücü'den Emeka Eze ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz, 14 golle Eyüpsporlu Umut Bulut izledi.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

SezonOyuncuTakımGol
2012-2013Gerard GohouKayseri Erciyesspor19
2013-2014Muhammet Reis-Slavko PericBalıkesirspor-Manisaspor19
2014-2015Jonathan AyiteAlanyaspor19
2015-2016Mickael PoteAdana Demirspor20
2016-2017Mickael PoteAdana Demirspor24
2017-2018Braian SamudioÇaykur Rizespor20
2018-2019Marco PaixaoAltay29
2019-2020Marco PaixaoAltay22
2020-2021Marco PaixaoAltay22
2021-2022Ahmet SağatNasaDoge Menemenspor17

EN GOLLÜ MAÇLAR

Ligde Adanaspor'un NasaDoge Menemenspor'u ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Altınordu'yu 6-2 mağlup ettiği karşılaşmalar 8 golle en fazla gol atılan maçlar oldu.

Altınordu'nun Balıkesirspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada Ahmet Dereli takımının bütün gollerine imza attı. Ligde 12 futbolcu da hat-trick yaptı.

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