Ahmet Taşyürek: Bu sezon çok mutlu şeyler yaşıyorum

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, maçın ardından duygusla anlar yaşadı.

Galibiyeti değerlendiren Ahmet Taşyürek, ''Oyuna kötü başladık, golü yedik. Devre arasında çocuklara 'Siz iyi oynayın, istediğimiz sonucu alacağız' dedim. Trabzonspor'un maestrosu Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıkması da işimize yaradı.'' sözlerini kullandı.

Ahmet Taşyürek, ardından '' 5 tane play-off kaybettim. İkisi finaldi. Çok şey kaybettim. Bakıyorum da bu sezon çok mutlu şeyler yaşıyorum.'' sözlerini kullanırken bu esnada göz yaşlarını tutamadı ve sözlerini yarıda bırakarak konuşmasını sonlandırdı.