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Spor

Ahmetcan Kaplan'dan Trabzonspor'a kötü haber

Milli takımda sakatlık geçiren Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında takımı Trabzonspor açıklama yaptı.

29 Mart 2022 Salı 18:30 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 18:30
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Trabzonspor milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, U-19 Milli Takım'ın, İsrail ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

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