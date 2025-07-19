Ajax, genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a transfer görüşmelerini tamamlaması için izin verdi. Voetbal International'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinin KV Mechelen ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör John Heitinga, Kaplan'ın başka bir kulüple görüştüğünü doğruladı.

2022 yazında Trabzonspor'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan Kaplan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyememişti. Geride kalan iki sezonda A takımda 25 maça çıkan milli stoper, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de görev aldı.

Uzun süredir başta Türkiye olmak üzere çeşitli kulüplerin radarında olan Ahmetcan Kaplan, aynı zamanda genç milli takımlarda da forma giydi. A Milli Takım'a davet edilse de henüz sahaya çıkma şansı bulamadı. Transfer görüşmelerinin hangi kulüple yapıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

Heitinga, Mechelen maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kaplan, yeni bir meydan okumaya odaklanabilmesi için izin aldı" ifadelerini kullandı.