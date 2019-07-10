Ahtapot Sevilla’da

GALATASARAY’DAN bir yıldız daha uçtu. İspanyol kulübü Sevilla, uzun süredir renklerine bağlamak için uğraştığı Sarı-Kırmızılılar’ın “Ahtapot” lakaplı Brezilyalı ön liberosu Fernando Reges’te mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılarla 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar 1 yıl daha sözleşmesi olan Fernando, 4.5 milyon euroya La Liga ekibine satıldı.

58 MAÇTA 4 GOL 4 ASİSTLE OYNADI

Galatasaray’da 2 sezonda 58 maça çıkan Fernando 4 gol atıp 4 de asist yaptı. Fernando (32), Sevilla ile çok önce anlaşmış ancak Galatasaray oyuncuyu Banega takasında kullanmak isteyince süreç uzamıştı. Sevilla ise takas formülünü kabul etmedi ve Cim-Bom’la anlaşıp Fernando’nun transferini 4.5 milyon euroya bitirdi.

OZORNWAFOR, KAYSERİSPOR’DA

Galatasaray’ın 1 Temmuz’da renklerine kattığı 20 yaşındaki 1.94 metre boyundaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor dün Kayserispor’a kiralandı. Cim-Bom genç oyuncunun Kayserispor’da forma giyerek tecrübe kazanmasını hedefliyor. Nijeryalı defans oyuncusunun kısa sürede kampa katılacağı belirtildi. Kayserispor, Club Brugge’den Benoit Poulain ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.