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Aile sorunlarım var dedi milli takıma ara verdi

Teknik direktör Luis Enrique'nin 'ciddi ailevi sorunlar' sebebiyle İspanya Milli Takımı'nın 7 Haziran'da Faroe Adaları ve 10 Haziran'da İsveç ile oynayacağı maçlarda takımının başında olmayacağı açıklandı.

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İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında  düzenlenen ve Milli Takım'a çağırılan aday futbolcuların açıklandığı basın  toplantısında konuşan Spor Direktörü Jose Francisco Molina, teknik direktör Luis  Enrique'nin Faroe Adaları ve İsveç maçlarında olmayacağını duyurdu.

Luis Enrique'nin "ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle Milli Takım ile  ilgilenemediğini kaydeden Molina, her şeye rağmen RFEF'nin teknik direktör  Enrique ile arasındaki anlaşmaya tamamen sadık kaldığını ve bu zor dönemde  İspanyol teknik adamın yanında olduğunu ifade etti.

Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme  Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında olmamış, Milli Takım kampını  terk ederek Barselona'ya dönmüştü.

İspanyol basını, Enrique'nin 26 Mart'tan bu yana Milli Takım ile  bağlantılı çalışmalara katılmadığını, ailesinin yanında olduğunu yazdı.

Luis Enrique'nin yokluğunda Milli Takım'ın başında yardımcı antrenör  Robert Moreno'nun çıkacağı bildirildi

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