30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:14

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente forması giyen sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra'yu kadrosuna katmak istiyor.

Radyospor’a konuşan Aitor'un menajeri Albert Botines, şu ifadeleri kullandı:

"Aitor'un transferi üzerine Beşiktaş ile görüşüyoruz. Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor"

AİTOR CANTALAPİEDRA KİMDİR?



1996 yılında Barcelona'da doğan Aitor Cantalapiedra, Barcelona, Espanyol ve Sevilla altyapılarında forma giydikten sonra 2018'de Hollanda'nın Twente takımına transfer oldu.

Twente'de bu sezon 22 resmi maça çıkan İspanyol sağ kanat, 7 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1,6 milyon euro olan Aitor'un Twente ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.