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Spor

Ajaccio, Fransa 3. Lig'e düşürüldü!

Fransa Futbol Federasyonu'na bağlı DNCG, mali kriterleri karşılayamayan Ajaccio'nun Ligue 2'den düşürülmesine karar verdi.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Ajaccio, Fransa 3. Lig'e düşürüldü!
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Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio, ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Futbol Kulüpleri Yönetim ve Kontrol Ulusal Müdürlüğü (DNCG), Ajaccio'nun Fransa 3. Ligi Championnat National'a düşürülmesine karar verdi.

Kulübün haklarını elinde bulunduran şirketin sahibi Alain Orsoni, duruma itiraz ettiklerini duyurdu. Orsoni, kulübü satın alma sözü veren Avukat Arnau Bake Roig'in, 2,5 milyon avroluk noter teminatını nakde çevirdiğini ancak işlemlerin geciktiğini ifade etti.

DNCG'ye sunulan plana göre; ana hissedar kulübe 2,5 milyon avro yatırım yapacak ve İskoçya'daki bir bankadan 15 milyon avroya kadar teminat gösterecekti. Ancak DNCG, bu planı yetersiz bularak kulübün düşürülmesi kararını onayladı.

Orsoni, bu kararın ardından Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi'ne (CNOSF) başvuracaklarını söyledi. Eğer CNOSF lehlerine karar verirse, dosya Fransız Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu'na sunulacak. Ancak ret çıkarsa, Ajaccio profesyonel statüsünü kaybetmeden 3. ligde yoluna devam etmeye çalışacak.

"Ligue 2'ye dönemezsek, bu kulübün tüm yapısını ve yaşam tarzını derinden etkileyecek," diyen Orsoni, kulübün geleceği için tüm personelle acil toplantı yapacaklarını da belirtti.

  • Fransa 3. Ligi
  • Ajaccio
  • mali sorun

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