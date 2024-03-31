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Spor

Ajax 4 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı

Eredivisie 27. haftasında deplasmanda Zwolle'ye konuk olan Ajax rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek 4 maç sonra yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı.

31 Mart 2024 Pazar 15:25 - Güncelleme:
Ajax 4 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı
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Eredivisie 27. hafta karşılaşmasında Ajax deplasmanda konuk olduğu Zwolle'yi 3-1 mağlup etti ve deplasmanda 4 maç sonra kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kristian Hlynsson, 24. ve 84. dakikalarda Chuba Akpom, Zwolle'nin golünü 72. dakikada Filip Krastev kaydetti.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almadı.

Ajax bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken, Zwolle ise 28 puanda kaldı.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında Go Ahead'ı konuk ederken, Zwolle ise Utrecht deplasmanına gidecek.

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