20 Haziran 2021 Pazar 15:52 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 15:55

Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Bu kulüplerden birisi olan Ajax, genç eldivenin transferi için ısrar ediyor.

AJAX İLE SIKI BİR PAZARLIK YAŞANACAK

Ajax, Altay'ı kesin olarak renklerine bağlamak istiyor. Menajerler ilk teması sağlasa da Sportif direktör Overmars İstanbul'a gelip Fenerbahçeli yöneticilerle yüz yüze görüşecek. Fenerbahçe Altay için kapıyı 18 milyon eurodan (187 milyon TL) açıyor. Sıkı bir pazarlık bekleniyor.

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