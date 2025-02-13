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Spor

Ajax, Belçika deplasmanında tur kapısını araladı

Ajax, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında konuk olduğu Union Saimt-Gilloise'yı 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Ajax, Belçika deplasmanında tur kapısını araladı
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UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Royale Union Saint-Gilloise ile Ajax karşı karşıya geldi. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-0'lık skorla kazandı.

Saint-Gilloise'nin 23. dakikada Emmanel Promise David ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

0-0 biten ilk yarının ardından Ajax, 59. dakikada Christian Rasmussen ile öne geçti. Jorthy Mokio, 71. dakikada skoru belirledi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

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