Ajax, Belçika deplasmanında tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Royale Union Saint-Gilloise ile Ajax karşı karşıya geldi. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-0'lık skorla kazandı.
Saint-Gilloise'nin 23. dakikada Emmanel Promise David ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
0-0 biten ilk yarının ardından Ajax, 59. dakikada Christian Rasmussen ile öne geçti. Jorthy Mokio, 71. dakikada skoru belirledi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Johan Cruijff Arena'da oynanacak.