İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mayıs 2021 Pazar / 20 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ajax bitime 3 hafta kala resmen şampiyon
Spor

Ajax bitime 3 hafta kala resmen şampiyon

Hollanda'da şampiyon Ajax... Eredivisie'de Emmen'i 4-0 mağlup eden Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 17:38 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 17:38
ABONE OL

Hollanda Eredivisie'de Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Eredivisie'nin 31'inci haftasında Ajax, sahasında Emmen ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 10'uncu dakikada Jurrien Maduro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ajax, 61'inci dakikada Sebastien Haller'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ev sahibi ekip, Devyne Rensch'in golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. 74'üncü dakikada Davy Klaassen'den bulduğu golle Ajax skoru 4-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Ajax, maç fazlasıyla 2'nci sıradaki PSV Eindhoven ile puan farkını 15'e çıkardı ve tarihinde 35'inci kez şampiyon oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.