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Spor

Ajax, Branco van den Boomen'i açıkladı!

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Branco van den Boomen ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:28 - Güncelleme:
Ajax, Branco van den Boomen'i açıkladı!
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Ajax, Fransa Ligue 1 Ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren Branco van den Boomen ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hollanda ekibi Ajax, Fransız ekibi Toulouse'dan ayrılan Branco van den Boomen ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Hollanda ekibi Ajax ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray da ilgileniyordu. 28 yaşındaki orta saha Fransız ekibiyle 120 maça çıktı, 23 gol ve 45 asist yaptı.

Yıldız oyuncunun piyasa değeri yaklaşık olarak 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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