Ajax değişikliği duyurdu! 34 yıl önceki logosuna geri dönüyor

Ajax, 34 yıl önce kullandığı kulüp logosuna dönüş yapacaklarını açıkladı.

Logonun gelecek sezondan itibaren kademeli olarak kulübün her yerinde kullanılacağı kaydedildi.

"125. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL"

Ajax Yönetim Kurulu Başkanı Ernst Boekhorst, "125. yıldönümü, logoyu kulübe, taraftarlara ve kendimize geri vermek için çok uygun bir an gibi geliyor. Böyle bir katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." Klasik logonun geri dönüşü bugün Ajax Legends'ın Real Madrid Legends ile karşılaşacağı ve kapalı gişe oynanacak Johan Cruijff Arena'da kutlanacak. Başlama vuruşu saat 15:30'da yapılacak. Klasik logo resmi olarak 2025/2026 sezonundan itibaren görünür olacaktır. O andan itibaren logo kademeli olarak kulübün tüm ifadelerine uygulanacak." diye konuştu.

ESKİ LOGOYA DÖNÜŞ

Ajax'ın gelecek sezondan itibaren kullanacağını açıkladığı logo.