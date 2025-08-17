İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Ajax deplasmanda 1 puana razı oldu

Hollanda Eredivise'nin 2. hafta maçında Ajax deplasmanda Go Ahead Eagles'a konuk oldu. Maç 2-2 berabere tamamlandı.

17 Ağustos 2025 Pazar 15:35
Ajax deplasmanda 1 puana razı oldu
Hollanda Eredivise'nin 2. hafta karşılaşmasında Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanına konuk oldu.

De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Go Ahead'ın gollerini 20. dakikada Melle Meulensteen ve 44. dakikada Evert Linthorst kaydederken, deplasmanı ekibi Ajax'ın gollerini ise 3. dakikada Davy Klaassen ve 45. dakikada Youri Baas'tan geldi.

70. dakikada Steve Berghuis'in attığı gol pozisyon öncesinde topa elle temas ettiği için maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan Wout Weghorst ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz sezon şampiyonluğu dramatik bir sonla kaybeden Ajax, puanını 4'e yükseltirken, Go Ahead ise 2 puana yükseldi.

  • ajax
  • Go Ahead Eagles
  • Hollanda Eredivise

