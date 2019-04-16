Ajax deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus evinde Ajax’ı ağırladı.
Bu sezon Devler Ligi’nde sansasyonel sonuçlara imza atan Ajax, bu başarısına bir yenisini daha ekledi. Hollanda ekibi sahasında 1-1 biten maçın rövanşında Juventus’u deplasmanda 2-1 yenerek Siyah-Beyazlıları Şampiyonlar Ligi’nin dışına itti ve adını yarı finale yazdırdı.
Juventus 28’de Cristiano Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ajax 14 dakika sonra Donny van de Beek ile bu gole cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda oyunun mutlak hakimi Ajax’tı. Nitekim 67. dakikada Matthijs De Ligt’ın golüyle Hollanda ekibi 2-1 öne geçti. Ajax attığı golün haricinde ikinci 45 dakikada birçok pozisyondan da yararlanamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ajax deplasmanda Juventus’u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.