Ajax deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı

Bu sezon Devler Ligi’nde sansasyonel sonuçlara imza atan Ajax, bu başarısına bir yenisini daha ekledi. Hollanda ekibi sahasında 1-1 biten maçın rövanşında Juventus’u deplasmanda 2-1 yenerek Siyah-Beyazlıları Şampiyonlar Ligi’nin dışına itti ve adını yarı finale yazdırdı.

Juventus 28’de Cristiano Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ajax 14 dakika sonra Donny van de Beek ile bu gole cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun mutlak hakimi Ajax’tı. Nitekim 67. dakikada Matthijs De Ligt’ın golüyle Hollanda ekibi 2-1 öne geçti. Ajax attığı golün haricinde ikinci 45 dakikada birçok pozisyondan da yararlanamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ajax deplasmanda Juventus’u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi.