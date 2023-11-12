Ajax deplasmanda puanları paylaştı!

Hollanda Eredivisie 12. hafta karşılaşmasında Ajax, deplasmanda konuk olduğu Almere City ile 2-2 beraber kaldı.

Ajax'ın gollerini 68. dakikada Chuba Akpom ve 82. dakikada Benjamin Tahirovic kaydetti, Almere City'nin gollerini ise 67. dakikada Jochem Ritmeester van de Kamp ve 90+3. dakikada Thomas Robinet attı.

Ajax bu beraberlikle birlikte puanını 14'e yükseltirken, Almere City 12 puanda kaldı.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında sahasında Vitesse'yi konuk ederken, Almere City de yine sahasında Heracles'i ağırlayacak.

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, bu sezon ligde 3 beraberlik, 3 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşamış oldu.