İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ajax derbide güldü!

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Ajax, Johan Cruyff Arena'da ağırladığı Feyenoord'u 2-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Ajax derbide güldü!
ABONE OL

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Ajax, sahasında Feyenoord'u konuk etti. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax 2-0 kazanmayı başardı.

Derbi mücadelesinde Ajax'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davy Klaassen ve 90+4. dakikada Jorthy Mokio kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 29 puanla 3. sırada konumlandı. Feyeenord ise 3 maç sonra mağlup olarak 34 puanla lider PSV'nin 9 puan gerisinde haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Ajax, NEC Nijmegen'e konuk olacak. Feyenoord, Twente'yi konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.