İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ajax dev maçta PSV'yi 2 golle geçti

Hollanda Eredivisie'nin 27. haftasında PSV ile Ajax karşı karşıya geldi. Philips Stadion'da oynanan maçta Ajax, PSV'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 17:39 - Güncelleme:
Ajax dev maçta PSV'yi 2 golle geçti
ABONE OL

Hollanda Eredivisie'nin 27. haftasında PSV ile Ajax karşı karşıya geldi.

Philips Stadion'da oynanan maçta Ajax, PSV'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Ajax'ın golleri 35. dakikada Davy Klaassen ve 67. dakikada Bertrand Traore'den geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

67 puana yükselen Ajax, en yakın takipçisi PSV ile farkı 9 puana çıkarttı.

PSV ise ligde 2 maç aradan sonra kaybetti ve 58 puanla 2. sırada yer alıyor.

  • PSV vs Ajax
  • Eredivisie
  • Galibiyet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.