İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ajax dört dörtlük!

Hollanda Eredivisie'in 19. haftasında Ajax, konuk olduğu Heracles'i 4-2 mağlup etti.

28 Ocak 2024 Pazar 01:39 - Güncelleme:
Ajax dört dörtlük!
ABONE OL

Hollanda Eredivisie 19. hafta karşılaşmasında Ajax deplasmanda konuk olduğu Heracles'i 4-2 mağlup etti.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 57. dakikalarda Brian Brobbey, 55. dakikada Steven Berghuis ve 84. dakikada Kristian Hlynsson, Heracles'in gollerini 12. dakikada Jizz Hornkamp ve 60. dakikada Mario Engels kaydetti.

Ajax bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, Heracles ise 19 puanda kaldı.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında sahasında PSV Eindhoven'i konuk ederken, Heracles deplasmanda NEC Nijmegen'e konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.