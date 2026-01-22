İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3347
  • EURO
    50,789
  • ALTIN
    6729.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'da

Hollanda devi Ajax,'ın temsilcileri Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Edson Alvarez'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'da
ABONE OL

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez için Hollanda temsilcisi Ajax, harekete geçti. Ajax yetkililerinin İstanbul'a geldiği belirtildi.

Ajax, daha önce de takımda forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Hollanda temsilcisi, Edson Alvarez için yeniden harekete geçti.

Ajax'ın sportif direktörü Marijn Beuker'in, Edson Alvarez'in transferi için çarşamba günü İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Beuker'in, Meksikalı futbolcunun temsilcisiyle görüşme yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Edson Alvarez'i yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çay içerken bahçedeki sesleri duydu: Kurtları çaydanlıkla kovaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.