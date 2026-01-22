Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'da

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez için Hollanda temsilcisi Ajax, harekete geçti. Ajax yetkililerinin İstanbul'a geldiği belirtildi.

Ajax, daha önce de takımda forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Hollanda temsilcisi, Edson Alvarez için yeniden harekete geçti.

Ajax'ın sportif direktörü Marijn Beuker'in, Edson Alvarez'in transferi için çarşamba günü İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Beuker'in, Meksikalı futbolcunun temsilcisiyle görüşme yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Edson Alvarez'i yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.