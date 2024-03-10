Ajax, evinde bir puanı son dakikalarda kurtardı

Eredivisie 25. hafta karşılaşmasında Ajax konuk ettiği Fortuna Sittard ile öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı.

Ajax'ın gollerini 8. dakikada Kenneth Taylor ve 88. dakikada Brian Brobbey, Fortuna Sittard'ın gollerini 49. dakikada Deroy Duarte ve 66. dakikada Kaj Sierhuis kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ahmetcan Kaplan 90 dakika sahada kaldı.

Ajax bu beraberlikle 40 puana çıkarken, Fortuna Sittard da 31 puana yükseldi.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında Sparta Rotterdam deplasmanına giderken, Fortuna Sittard sahasında Zwolle'yi konuk edecek.