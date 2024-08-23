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Spor

Ajax deplasmanda farklı kazandı

Ajax, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Jagiellonia Bialystok'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

23 Ağustos 2024 Cuma 00:27 - Güncelleme:
Ajax deplasmanda farklı kazandı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ajax, Polonya temsilcisi Jagiellonia Bialystok deplasmanına konuk oldu. Francesco Farioli'nin takımı Ajax maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 9, 61 ve 69. dakikada penaltıdan Chuba Akpom ile 27. dakikada Mika Marcel Godts attı. Jagiellonia Bialystok'un tek golü 5. dakikada Adrian Dieguez'den geldi.

Ajax'ta Mika Marcel Godts, 79. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Ajax, bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.

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