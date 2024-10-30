Ajax, Feyenoord'un serisini bitirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Ajax, Hollanda Ligi'nde 4. hafta erteleme maçında Feyenoord ile karşılaştı.

Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla deplasman ekibi Ajax oldu.

Ajax'a galibiyeti getiren goller; 6. dakikada Kenneth Taylor ve 25. dakikada Jorrel Hato'dan geldi.

FEYENOORD İLK KEZ YENİLDİ

Francesco Farioli yönetiminde ligde arka arkaya son beş maçını kazanan Ajax, puanını 22'ye yükseltti. Feyenoord ise ligde ilk kez yenildi ve 19 puanda kaldı.

AHMETCAN KAPLAN OYUNA GİRMEDİ

Öte yandan Ajax'ta forma giyen milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi kulübede tamamladı.

SON HAFTA G.SARAY'IN RAKİBİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül'de Beşiktaş ile karşılaşıp 4-0 galip gelen Ajax, Galatasaray ile de 30 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.

Hollanda Ligi'nde ise bir sonraki maçta Ajax, PSV'yi konuk edecek. Feyenoord ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.