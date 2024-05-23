Ajax, Francesco Farioli'yi resmen açıkladı!

Daha önce Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, Hollanda'nın dünyaca ünlü kulübü Ajax ile anlaştı.

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam eden Francesco Farioli ile anlaşmaya vardı.

Hollanda devi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; 35 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

CORENDON ALANYASPOR VE VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK'Ü ÇALIŞTIRDI



Teknik Direktörlük kariyerine Trendyol Süper Lig'de başlayan Francesco Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük ile Corendon Alayanspor'u çalıştırmıştı. İstanbul ekibiyle çıktığı 27 maçta 1.52, Akdeniz kulübüyle çıktığı 48 maçta ise 1.54 ortalama yakaladı.

NİCE PERFORMANSI



Bu sezon Nice ile 32 lig maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı 15 galibiyet - 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 54 puan topladı ve maç başına da 1.69 puan ortalaması yakaladı. Fransa Ligue 1'de 5. sırada yer alan Nice, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.