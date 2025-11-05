Ajax-Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Hollanda Emniyet Güçleri ve Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından Amsterdam'ın bir kısmı yüksek riskli bölge olarak açıklandı.

Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

Buna göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek yasaklandı. Ayrıca, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılmasının yasak olduğu belirtildi.

Belirtilen bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olduğu vurgulandı.

Daha önce Ajax ile Galatasaray arasında Amsterdam'da oynanan maç nedeniyle 15 kişi, havai fişek atmak veya bulundurmak eylemlerinden ötürü tutuklanmıştı.