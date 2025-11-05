İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0985
  • EURO
    48,3981
  • ALTIN
    5379.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ajax-Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Spor

Ajax-Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı maç nedeniyle Hollanda Emniyet Güçleri ve Hollanda Adalet Bakanlığı Amsterdam'ın bir kısmını yüksek riskli bölge olarak açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Kasım 2025 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
Ajax-Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
ABONE OL

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Hollanda Emniyet Güçleri ve Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından Amsterdam'ın bir kısmı yüksek riskli bölge olarak açıklandı.

Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

Buna göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek yasaklandı. Ayrıca, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılmasının yasak olduğu belirtildi.

Belirtilen bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olduğu vurgulandı.

Daha önce Ajax ile Galatasaray arasında Amsterdam'da oynanan maç nedeniyle 15 kişi, havai fişek atmak veya bulundurmak eylemlerinden ötürü tutuklanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bolu'da mest eden sonbahar görüntüsü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.