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Spor

Ajax, galibiyet hasretine son verdi

Hollanda Eredevise'de 3. hafta erteleme mücadelesinde Ajax, evinde Volendam'ı ağırladı. Başkent ekibi karşılaşmayı 2-0 kazanarak yedi maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

3 Kasım 2023 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Ajax, galibiyet hasretine son verdi
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Hollanda Ligi 3. haftanın erteleme maçında Ajax, Volendam ile karşılaştı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax, 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 57. dakikada Bergwijn ve 89. dakikada Akpom'dan geldi.

Ajax bu sonuçla ligde 7 maç sonra galibiyet aldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı. Bu karşılaşma ile ligdeki galibiyet sayısını 2'ye çıkardı ve 8 puana çıktı. Volendam ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Heerenveeen ile karşılaşacak. Volendam ise NEC Nijmegen'e konuk olacak.

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