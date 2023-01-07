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Spor

Ajax, Geronimo Rulli'yi kadrosuna kattı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Villarreal forması giyen kaleci Geronimo Rulli'yi renklerine bağladığını duyurdu.

7 Ocak 2023 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Ajax, Geronimo Rulli'yi kadrosuna kattı
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Hollanda Ligi'nin şampiyon adaylarından Ajax, Villarreal'den Arjantinli kaleci Geronimo Rulli'yi kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada Rulli'nin 3,5 yıllık sözleşme ile transfer edildiği aktarılırken yapılan sözleşmenin 2026 yılına kadar olduğu ifade edildi. Ayrıca Ajax'ın sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakkının olduğu da ifade edildi.

30 yaşındaki file bekçisi için ödenen bonservis bedelinin ise 8 milyon euroya ek olarak 2 milyon euro başarı bonusu olduğu kaydedildi.

Rulli Dünya Şampiyonu olan Arjantin kadrosunda Emiliano Martinez'in yedeğiydi.

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