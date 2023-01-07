Ajax, Geronimo Rulli'yi kadrosuna kattı

Hollanda Ligi'nin şampiyon adaylarından Ajax, Villarreal'den Arjantinli kaleci Geronimo Rulli'yi kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada Rulli'nin 3,5 yıllık sözleşme ile transfer edildiği aktarılırken yapılan sözleşmenin 2026 yılına kadar olduğu ifade edildi. Ayrıca Ajax'ın sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakkının olduğu da ifade edildi.

30 yaşındaki file bekçisi için ödenen bonservis bedelinin ise 8 milyon euroya ek olarak 2 milyon euro başarı bonusu olduğu kaydedildi.

Rulli Dünya Şampiyonu olan Arjantin kadrosunda Emiliano Martinez'in yedeğiydi.