Ajax, Heerneveen'i 4 golle geçti

Hollanda Eredivisie 11. hafta karşılaşmasında Ajax sahasında ağırladığı Heerneveen'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Steven Bergwijn, 42. dakikada Brian Brobbey ve 84 ve 90+2. dakikalarda Chuba Akpom kaydetti. Heerneveen'in tek golü ise 45+1. dakikada Luuk Brouwers'ten geldi.

Ajax bu galibiyetle beraber puanını 11'e yükseltirken, Heerneveen ise 10 puanda kaldı.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Almere City'e konuk olurken, Heerneveen ise yine deplasmanda Vitesse'ye konuk olacak.