Spor

Ajax ile PSV puanları paylaştı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında deplasmanda PSV ile karşılaştı. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Ajax ile PSV puanları paylaştı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında deplasmanda PSV ile karşılaştı.

Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

PSV'nin golleri, 7. dakikada Ismael Saibari ve 81. dakikada Yarek Gasiorowski'den geldi. Ajax'ın gollerini ise 31. dakikada penaltıdan Kenneth Taylor ve 88. dakikada Oscar Gloukh kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 13 puana ulaşan PSV 2; 12 puana ulaşan Ajax ise 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta PSV, Excelsior'a konuk olacak. Ajax ise NAC Breda'yı ağırlayacak.

AJAX-GALATASARAY NE ZAMAN?

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

