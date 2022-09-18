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Spor

Ajax ilk yenilgisini AZ Alkmaar'dan aldı

Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta mücadelesinde deplasmanda AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup olarak liderliği PSV'ye kaptırdı.

18 Eylül 2022 Pazar 20:27 - Güncelleme:
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Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta maçında AZ Alkmaar ile Ajax karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi AZ Alkmaar 1-0'lık skorla kazandı.

Ajax, 12. dakikada Muhammed Kudüs'ün golüyle öne geçti. 40. dakikada Mees de Wit ile eşitliği sağladı. 45+5. dakikada Jens Odgaard'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla bu sezon ilk kez puan kaybeden Ajax, 18 puanda kaldı ve liderliği PSV'ye devretti. AZ Alkmaar ise puanını 17'ye yükseltti.

Ajax, milli aradan sonra GA Eagles'ı konuk edecek. AZ Alkmaar ise Groningen deplasmanına gidecek.

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