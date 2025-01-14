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Spor

Ajax kupada AZ Alkmaar'a elendi

Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında sahasında Ajax'ı konuk eden AZ Alkmaar, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 23:17 - Güncelleme:
Ajax kupada AZ Alkmaar'a elendi
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Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında AZ Alkmaar, Ajax'ı konuk etti.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Wouter Goes ve 89. dakikada Mexx Meerdink kaydetti.

Öte yandan mücadeleyi, Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetti.

Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, adını çeyrek finale yazdırdı. Ajax ise turnuvaya veda etti.

LİGDEKİ DURUMLARI

Hollanda Eredivisie'de Ajax, 42 puanla 2'inci; AZ Alkmaar ise 33 puanla 6. sırada yer alıyor.

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