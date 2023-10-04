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Spor

Ajax, Louis van Gaal ile anlaştığını açıkladı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta danışmanlık görevine, takımın eski teknik direktörü Louis van Gaal getirildi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Ajax, Louis van Gaal ile anlaştığını açıkladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, teknik konularda danışmanlık görevine Van Gaal'in getirildiği belirtildi.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ligde 5 puanla 15. sırada yer alan Ajax'ta geçmiş sezonlarda teknik direktör olarak görev yapan 72 yaşındaki Van Gaal, Hollanda ekibine 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1995'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmıştı.

Yeni görevini değerlendiren Van Gaal, "Ajax'a yardım etmek istiyorum. Şu aralar hayatımın büyük kısmını Portekiz'de geçiriyorum ve yeni görevim, bu durumla uyumlu olacak. Futbol bilgimle kulübe destek olmak istiyorum. Yine yukarıya giden yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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