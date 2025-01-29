İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7792
  • EURO
    37,3668
  • ALTIN
    3174.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ajax maçı öncesi Hollanda basınından Galatasaray incelemesi
Spor

Ajax maçı öncesi Hollanda basınından Galatasaray incelemesi

Hollanda basını Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı maç öncesi sarı kırmızılı ekibi detaylı bir şekilde inceledi.

Akşam29 Ocak 2025 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Ajax maçı öncesi Hollanda basınından Galatasaray incelemesi
ABONE OL

Galatasaray, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda deplasmanında Ajax'ı yenip ilk 8 içinde yer almayı planlıyor. Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk da tüm planlarını galibiyet üzerine yapmış durumda. Hollanda basını, zorlu müsabaka öncesi Galatasaray'ın oyun sistemini detaylı bir şekilde masaya yatırdı. İlk 8'i hedefleyen temsilcimizin eksi ve artılarını anlatan analiz yazısında Cim-Bom'un hücum hattına dikkat çekildi. Yapılan bu analizde şu ifadelere yer verildi:

MERTENS'İN ASİSTLERİNE DİKKAT

"Teknik Direktör Okan Buruk, sezonun genelinde 3-4- 1-2 sistemini tercih ediyordu. Icardi'nin sakatlığı sonrası 4-2-3-1 sistemine geçiş yapıldı. İleri uçta yer alan Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen için G.Saray'ın 4 kovboyu diyebiliriz. Mertens'in hem sağ hem de sol taraftan yaptığı asistler Cim-Bom'un oyun sisteminin kilidi. Ajax, istediği sonucu almak istiyorsa bu 4 kovboyun birbiri ile olan bağlantısına kesinlikle izin vermemesi gerekiyor. Bu sorunu çözemezlerse işleri zorlaşabilir.

BASKI KARŞISINDA UZUN TOP

Galatasaray'ın dört hücum oyuncusunun ön alan baskısını hafifletmenin en basit yolu, düello gücü olan bir forvete uzun top oynamaktır. Ajax'ın Brian Brobbey, Wout Weghorst ve Chuba Akpom gibi bu rolü kendi yöntemleriyle yerine getirebilecek üç forveti var. Uzun top atma planının Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı maça baktığımızda işe yarayabileceği güçlü bir ihtimal olarak görünüyor. G.Saray bu sezon hücumda muhteşem bir futbol garanti ediyor. Ancak savunma sorunlarını 6 aydır tam anlamıyla çözebilmiş değil."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.