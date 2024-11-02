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Spor

Ajax, PSV'nin serisini bitirdi

Hollanda Ligi 11. hafta maçında Ajax, sahasında lider PSV'yi 3-2 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Ajax, PSV'nin serisini bitirdi
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Hollanda Ligi 11. hafta maçında Ajax, sahasında lider PSV ile karşılaştı. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Klaassen, 66. dakikada Fitz-Jim ve 74. dakikada Mika Godts kaydetti. PSV'nin golleri 18. dakikada Luuk de Jong ve 54. dakika Ivan Perisic'ten geldi.

Francesco Farioli'nin takımı bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini aldı. Ligde bu maça kadar 10'da 10 yapan PSV, ilk kez mağlup oldu.

Puanını 25'e çıkaran Ajax, 30 puanlı lider PSV ile puan farkını 5'e indirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Twente deplasmanına gidecek. PSV ise NAC Breda ile karşılaşacak.

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