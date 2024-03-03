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Spor

Ajax sahasında iki golle galip geldi

Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 24. haftasında konuk ettiği Utrecht'i 2-0 mağlup etti. Başkent ekibinde Ahmetcan Kaplan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

3 Mart 2024 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Ajax sahasında iki golle galip geldi
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Eredivisie 24. hafta karşılaşmasında Ajax konuk ettiği Utrecht'i 2-0 mağlup etti.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Brian Brobbey ve 77. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.

Ajax'ta 83. dakikada Devyne Rensch doğrudan kırmızı kart gördü.

Ahmetcan Kaplan karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ajax bu galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Utrecht ise 32 puanda kaldı.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında Fortuna Sittard'ı konuk ederken, Utrecht deplasmanda Almere City'e konuk olacak.

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