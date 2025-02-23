Ajax seriyi bozmadı

Eredivisie'nin 20. haftasında Ajax ile Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta Ajax, Go Ahead Eagles'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Ajax'ın gollerini 56. dakikada Brian Brobbey ve 86. dakikada Oliver Valaker Edvardsen kaydetti.
Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, Ajax adına ilk 11 başladığı maçta 45 dakika forma giydi.
Konuk ekipte Gerrit Nauber, 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ÜST ÜSTE 8 GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte, Ajax, Eredivisie'de üst üste 8. galibiyetini aldı ve ligde liderliğini sürdürdü.