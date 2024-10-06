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Spor

Ajax sonradan açıldı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi Ajax, sahasında Groningen'i 3-1 mağlup etti.

6 Ekim 2024 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Ajax sonradan açıldı
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Hollanda Ligi 8. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen ile karşılaştı. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Klaassen, 90+1. dakikada ise Wout Weghorst ve 90+4. dakikada Akpom kaydetti. Groningen'in tek golü 69. dakikada Schreuders'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Ajax, puanını 13'e çıkardı. Gorningen ise 9 puanda kaldı.

Hollanda ekibi Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde 30 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Heracles ile karşılaşacak. Groningen ise Utrecht'yi ağırlayacak.

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