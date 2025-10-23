İSTANBUL 22°C / 18°C
Spor

Ajax teknik direktöründen Galatasaray'a övgü: En iyi takımlardan biri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga Chelsea mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada Galatasaray için konuştu.

23 Ekim 2025 Perşembe 14:12
Ajax teknik direktöründen Galatasaray'a övgü: En iyi takımlardan biri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Kupa 1'in 3. haftasında konuk olduğu Chelsea'ye 5-1 yenilerek bu sezonki kötü gidişatını sürdürdü.

Devler Ligi'ndeki 3 maçından da yenilgiyle ayrılan ve son sırada yer alan Ajax'ta eleştiri okları teknik direktör John Heitinga'ya çevrildi.

Hollandalı teknik adam, müsabakanın ardından düzenlediği basın toplantısında bu tepkilere "Duyguları anlıyorum. İyi bir maç izlemek istiyorlardı. Şu anda Twente maçına odaklanıyorum. Takım yarın antrenman yapacak; şu an en önemli şey bu." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Heitinga, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü konuk edecekleri Galatasaray maçı hakkında sorulan bir soru üzerine ise sarı kırmızılı takım için şunları söyledi:

"Liverpool karşısında kazandılar. Bu yüzden iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça kendimizi hazırlamalıyız, çünkü onlar sadece şu anda değil, tarih boyunca da Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Ve geçmişte, Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi takımlarla rekabet edebileceklerini gösterdiler."

