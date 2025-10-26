İSTANBUL 22°C / 19°C
26 Ekim 2025 Pazar
Spor

Ajax, Twente'yi 3 golle devirdi

Eredivisie'nin 10. haftasında Ajax deplasmanda Twente'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

26 Ekim 2025 Pazar 16:28
Ajax, Twente'yi 3 golle devirdi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda liginde (Eredivisie) Twente'yi 3-2 yendi.

Eredivisie'nin 10. haftasında Twente'ye konuk olan Ajax, Wout Weghorst'un 49, Oscar Gloukh'un 51 ve Mika Godts'un 56. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Ev sahibi ekibin gollerini, 4. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson ve 64. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel attı.

Ligde iki maç sonra kazanan Ajax, 19 puana ulaştı. Twente ise 14 puanda kaldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak.

