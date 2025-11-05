Ajax U19, Galatasaray U19'u farklı mağlup etti

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Ajax U19 sahasında Galatasaray U19'u ağırladı.

Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri Emre Ünüvar (3), Damian van der Vaart, Aaron Bouwman, Pharell Nash ve Sean Steur kaydetti. Galatasaray'ın golleri Yusuf Dağhan Kahraman ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. Ajax'ta Hasan Talha Ayyıldız 90+1'de penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla birlikte Ajax 7 puana yükselirken, Galatasaray 3 puanda kaldı. Gençlik Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlacayak. Ajax ise Benfica'yı konuk edecek.