İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,103
  • EURO
    48,3855
  • ALTIN
    5388.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ajax U19, Galatasaray U19'u farklı mağlup etti
Spor

Ajax U19, Galatasaray U19'u farklı mağlup etti

UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Ajax U19, sahasında Galatasaray U19'u 7-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi5 Kasım 2025 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
Ajax U19, Galatasaray U19'u farklı mağlup etti
ABONE OL

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Ajax U19 sahasında Galatasaray U19'u ağırladı.

Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri Emre Ünüvar (3), Damian van der Vaart, Aaron Bouwman, Pharell Nash ve Sean Steur kaydetti. Galatasaray'ın golleri Yusuf Dağhan Kahraman ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. Ajax'ta Hasan Talha Ayyıldız 90+1'de penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla birlikte Ajax 7 puana yükselirken, Galatasaray 3 puanda kaldı. Gençlik Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlacayak. Ajax ise Benfica'yı konuk edecek.

  • Ajax Galatasaray maçı
  • U19 Gençlik Ligi
  • 7-2 skor

ÖNERİLEN VİDEO

Bolu'da mest eden sonbahar görüntüsü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.