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Spor

Ajax uzatmalarda kazandı

Hollanda Eredivisie'nin 21 haftasında Ajax, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Ajax uzatmalarda kazandı
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Hollanda Eredivisie'nin 21 haftasında Ajax, Feyenoord'u konuk etti.

Johan Cruijff ArenA'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Ajax'ın gollerini 37. dakikada Brian Brobbey ve 90+4. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi. Feyenoord'un tek golünü ise 67. dakikada Quinten Timber kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi. Ligde 1 maçı eksik olan Ajax, lider PSV ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü ve 2. sırada konumlandı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Feyenoord ise 36 puanla 4. sırada yer aldı.

Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Öte yandan Ajax'ta 46'da oyuna giren Wout Weghorst, 75. dakikada penaltı kaçırdı.

Ligde bir sonraki hafta Ajax, Fortuna Sittard'a konuk olacak. Feyenoord ise Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.

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