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Spor

Ajax yeni transferini duyurdu

Hollanda ekibi Ajax, bir dönem Başakşehir forması da giyen Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Ajax yeni transferini duyurdu
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Hollanda temsilcisi Ajax, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Başakşehir forması da giyen 28 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Söz konusu transferle ilgili konuşan Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, Traore'nin birçok seçeneğinin olmasına rağmen kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını aktardı.

Geride kalan sezonun ilk bölümünde Aston Villa, ikinci yarısında Villarreal formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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