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Spor

Ajax'a NAC Breda sürprizi

Hollanda Eredivisie Ligi 2.hafta maçlarında Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Carl Hoefkens yönetimindeki NAC Breda takımına 2-1 mağlup oldu.

18 Ağustos 2024 Pazar 20:19 - Güncelleme:
Ajax'a NAC Breda sürprizi
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Hollanda Eredivisie Ligi 2.hafta maçlarında Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Carl Hoefkens yönetimindeki NAC Breda takımına 2-1 mağlup oldu.

Rat Verlegh Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Dennis Higler düdük çaldı.

Ev sahibi ekip 58. dakikada Matthew Garbett ile golü buldu. Ajax 5 dakika sonra 18 yaşındaki oyuncusu Jorrel Hato ile skoru 1-1'e getirdi. NAC Breda'ya galibiyeti getiren gol 90+1'de kaptan Jan Van den Bergh'den geldi. Maç bu golle sonuçlandı.

Bu maçın ardından Ajax 3 puanda kalırken NAC Breda puanını 3'e çıkararak ilk galibiyetini almış oldu.

Ajax, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Jagiellonia Bialystok takımıyla Avrupa Ligi Play Off maçına çıkacak.

NAC Breda, 24 Ağustos Cumartesi günü evinde Utrecht ile karşılaşacak.

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