İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1358
  • EURO
    48,5714
  • ALTIN
    5374.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ajax'ı deplasmanda deviren ilk Türk takımı Galatasaray oldu!
Spor

Ajax'ı deplasmanda deviren ilk Türk takımı Galatasaray oldu!

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Ajax'ı 3 golle mağlup eden Galatasaray Hollanda ekibini deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

IHA6 Kasım 2025 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Ajax'ı deplasmanda deviren ilk Türk takımı Galatasaray oldu!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı mağlup eden Galatasaray, Hollanda ekibini deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı müsabakadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan, Ajax deplasmanda kazanan ilk Türk takımı oldu. Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom toplamda da 3. kez kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etmişti.

Galatasaray, Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.