Ajax'ın gözü Beşiktaş'ın eski yıldızında!

Ajax, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'u transfer listesine ekledi.

Hollanda'dan Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre; Ajax, 31 yaşındaki tecrübeli golcüyü muhtemel transfer listesine ekleme kararı aldı. Chuba Akpom'un olası satışını telafi etmek isteyen ve alternatif planlar hazırlayan Hollanda devi, Wout Weghorst'u geniş transfer listesi içine dahil etti.

Brian Brobbey'i tartışmasız birinci forvet olarak gören Ajax'ın Wout Weghorst'u hem Hollandalı hem iyi bir yedek golcü hem de tecrübesi nedeniyle 'lider' olarak takıma dahil etmeyi hedefliyor.

Geçen sezonu Burnley'den kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren Wout Weghorst, 28 lig maçında 7 gol atıp 3 asist yaptı.