Spor

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan belirsizliği

Hollanda ekibi Ajax'ın kadro planlamasında düşünmediği Türk futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan belirsizliği
Ajax'ta kadro dışı bırakılan Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Haftalar önce kulüp tarafından kendisine ayrılık yolu gösterilen 21 yaşındaki futbolcuya, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi.

KADRO DIŞI STATÜSÜNDE

Ajax'ta "istenmeyenler" listesinde yer alan Kaplan, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Branco van den Boomen gibi kadro dışı statüsünde bulunuyor.

KOLN VE GALATASARAY DEVREDEYDİ

Genç savunmacı için daha önce Bundesliga ekibi FC Köln devreye girmiş, ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı. Ayrıca, Türkiye'ye dönüş ihtimali kapsamında Galatasaray'ın adı gündeme gelse de somut bir girişim gerçekleşmedi.

  • Ahmetcan Kaplan
  • ajax
  • kadro

